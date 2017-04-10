Поезд нового поколения "Москва" успешно прошел все испытания

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Новый поезд столичного метро "Москва" успешно прошел все испытания. В середине апреля первые составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. В течение текущего года в столичном метро появятся 33 поезда нового поколения.

Инновационный поезд серии "Москва" успешно прошел все приемочные испытания. В середине апреля первые составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

"Испытания поезда нового поколения "Москва" проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации. Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену", - отметил начальник московского метро Дмитрий Пегов.

По итогам испытаний специалисты приняли решение о том, что поезд соответствует всем требованиям всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. В течение текущего года в столичном метро появятся 33 состава нового поколения "Москва".