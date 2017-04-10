Активистов "Белых касок" уличили в постановочном спасении детей в Сирии
Теги: активисты Сирийский конфликт подделка
Активистов организации "Белые каски" уличили в создании фальшивых новостей о работе в Сирии. Такое заявление сделало некоммерческое объединение "Шведские врачи за права человека".
Шведская организация уличила активистов из "Белых касок" в создании фейковых новостей. По мнению правозащитников, видео, на котором якобы спасают ребенка, пострадавшего от химической атаки, подделка, передает "ТВ Центр".
Запись была сделана после удара еще в 2015 году в провинции Идлиб. На кадрах маленькому мальчику делают внутрисердечную инъекцию. Специалисты, проанализировав видео, пришли к выводу, что ребенок в тот момент уже был мертв.
Запись последствий той атаки, предоставленная "Белыми касками", получила "Оскар". Действия организации уже не в первый раз вызывают сомнение специалистов. На некоторых роликах они замечали одних и тех же детей, которых спасали в разное время и в разных местах.
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