Милонов внес в Госдуму закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому лица младше 14 лет не могут зарегистрироваться в соцсетях. Кроме этого, в документе прописано, что владелец сайта обязан будет потребовать у нового пользователя паспорт. Автор закона – депутат Виталий Милонов – считает, что это позволит бороться с самоубийствами и "тлетворным влиянием трудных подростков".

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение парламента проект закона, в соответствии с которым предлагается полностью запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.

По мнению Милонова, введение запрета поможет справиться с "тлетворным влиянием трудных подростков" и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

Принятие нового закона "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" может повлечь за собой изменение правил регистрации в социальных сетях. Владелец сети обязан будет потребовать у нового пользователя паспорт и установить его настоящие имя и фамилию, а также возраст.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что почти две трети россиян поддерживают принятие закона о введении запрета на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 14 лет. При этом среди молодежи в возрасте 18-24 лет принятие такого закона поддерживают 67%.

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