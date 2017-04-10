Сына актрисы Завьяловой приговорили к 8 годам за убийство матери

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Суд в Петербурге признал сына актрисы Александры Завьяловой виновным в убийстве собственной матери. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. По версии следствия, Петр Завьялов, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с матерью и ударил ее ножом. Свою вину он полностью признал.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Петра Завьялова к восьми годам лишения свободы за убийство собственной матери, известной актрисы Александры Завьяловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство", и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор может быть обжалован, так как он не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сыну знаменитой актрисы Александры Завьяловой предъявлено официальное обвинение в убийстве собственной матери. Свою вину он полностью признал. Страшная трагедия произошла в ночь на 3 февраля. По версии следствия, 40-летний Петр Завьялов, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с матерью и ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Актриса Завьялова известна российскому зрителю по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". Среди картин ее участием - "Люди на мосту", "Ждите писем", "Алешкина любовь", "Хлеб и розы", "Будни и праздники".

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