В Кубинке прошла первая репетиция авиации к Параду Победы

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В столице готовятся к параду, который пройдёт 9 мая на Красной площади. В понедельник к пехоте и боевой технике присоединилась и авиация - в подмосковной Кубинке прошла первая репетиция, в которой участвовало 72 самолёта и вертолёта. Среди них - истребители нового поколения.

Военный полигон в подмосковном Алабине - традиционный плацдарм подготовки главного парада страны. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальности. Бетонная площадка - полноценный макет Красной площади. А значит, и строевой шаг приходится чеканить так же старательно, как и у стен Кремля. Форма на будущих участниках парада пока что стандартная, полевая. Праздничные мундиры наденут чуть позже, передает "ТВ Центр".

Синхронным строевым шагом, плечом к плечу. Мимо импровизированных трибун маршируют 27 парадных расчетов. Лучшие представители всех родов войск. Для участия отобраны заранее. А значит, за плечами каждого многомесячные ежедневные тренировки. Причем, эмоциональные и физические нагрузки одинаково высоки для рослых крепких десантников, для женского парадного расчета, и даже для суворовцев.

В подготовительном процессе столичного парада принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Во главе механизированной колонны традиционно легендарный "Т-34". И только после самого знаменитого советского танка на площадке полигона появляются образцы современной российской техники.

Впрочем, военный парад в этом году уже традиционно пройдет не только на земле, но и воздухе. На аэродроме в Кубинке готовятся к взлету.

В этом году военные парады в честь празднования 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах. Столичный парад традиционно самый масштабный и зрелищный.

Вслед за пешими и механизированными колоннами парадных расчетов в небе над подмосковным Алабино появляется гордость российской военной авиации.72 воздушных судна - участники парада 2017 года. Это значит, что изнурительная подготовка выходит на финальную стадию. До главного военно-патриотического события года осталось 29 дней.

Андрей Сидоренко, Илья Ушаков, Станислав Ильин, "ТВ Центр".