В Котельниках дольщики не могут въехать в свои квартиры

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Жители комплекса "Белые росы" в подмосковных Котельниках уже несколько лет не могут въехать в свои квартиры. Дома вроде бы уже достроены, но застройщик документы в Росреестр почему-то не представляет. И дозвониться до руководства строительной компании тоже нереально.

Яркие шары для привлечения внимания и выступления у микрофона, срывающиеся на крики о помощи. Эти люди пополнили ряды обманутых дольщиков. Их жилой комплекс "Белые росы", который раньше вызывал приятные воспоминания об известном советском фильме, теперь пополнил черный список проблемных строек. Ключи от квартир дольщикам должны были вручить еще полтора года назад. Два многоэтажных корпуса покупателям удалось отвоевать. Еще два - на стадии 90-процентной готовности - застройщик просто заморозил, передает "ТВ Центр".

Две 24-этажные высотки, уже почти готовые пополнить список новостроек Котельников, остались брошенными бетонными коробками. Работы практически завершены, но до конца их доводить никто не торопится. Новоселов по соседству тоже сложно назвать счастливчиками. Ведь свои квартиры в двух корпусах они не могут считать собственностью.

"Застройщик обязан предоставить определенный пакет документов в органы Росреестра. В органы Росреестра эти документы не предоставлены и таким образом все попытки получить собственность заканчиваются неудачей", - рассказала участник долевого строительства Мария Мишина.

Неудачей заканчиваются и попытки связаться с застройщиком. В офисе компании "Стройкомфорт" директора застать невозможно, а его помощники дают призрачные обещания. А вот дольщикам становится все тревожнее. Жалобы в прокуратуру, местную администрацию и областное правительство никаких результатов не принесли. В Министерстве строительства Подмосковья заявили: "финансовая устойчивость" застройщика соответствует требованиям, а за срывы сроков сдачи жилья все, что ему грозит - административная ответственность. Отчаявшимся дольщикам остается только жаловаться в различные инстанции.

Пока люди собирают подписи, в офисе застройщика продолжают вестись продажи. Периодически здесь мелькают очередные покупатели, которые мечтают о недорогой квартире рядом с метро.

Елена Сахно, Максим Панкин, "ТВ Центр".