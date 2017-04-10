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На станции метро "Новокузнецкая" началась реставрация знаменитого барельефа. Работают по ночам, чтобы не мешать пассажирам.

На станции метро "Новокузнецкая" реставрируют барельеф. Пока шестиметровый фриз, изображающий эпизоды сражений, очищают от слоёв грязи, а главное - пробуют аккуратно снять старую краску, передает "ТВ Центр".

Основание лепнины укрепляют. То, что было на месте сколов и потёртостей, восстанавливают. Ну а дальше специалисты подберут цвет краски, которой изначально было покрыто гипсовое полотно. Расчистку фриза должны завершить до конца месяца, а в течение двух ближайших лет исторический облик вернут всем барельефам станции.