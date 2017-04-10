Путин объявил благодарность Бирюкову и Хуснуллину за вклад в развитие МЦК

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Владимир Путин в понедельник объявил благодарность заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову и заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину.

Владимир Путин объявил благодарность заместителям мэра столицы за вклад в развитие Московского центрального кольца. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин отметил большой вклад Петра Бирюкова и Марата Хуснуллина в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца.

МЦК было запущено в Москве в сентябре прошлого года и новый вид транспорта для многих помог сократить дорогу до работы и обратно. В мае около станций МЦК начнется озеленение территорий.

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