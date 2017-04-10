Первые тюльпаны расцвели в "Аптекарском огороде"

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В "Аптекарском огороде" под открытым небом расцветают тюльпаны. Полюбоваться на разные сорта этих цветов раньше можно было в оранжереях. А теперь алые тюльпаны Грейга начинают раскрывать свои лепестки в Теневом саду.

Первые тюльпаны под открытым небом расцвели в "Аптекарском огороде". Рядом уже цветут пролески, крокусы, подснежники и другие ранние сорта, передает "ТВ Центр".

В "Аптекарском огороде" всегда теплее, чем в других частях Москвы, поэтому растения распускаются тут чуть раньше положенного срока. И очень скоро в Ботаническом саду зацветут плодовые деревья, сакура и магнолия.