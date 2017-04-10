В ОБСЕ рассказали об обнаружении украинских "Буков" под Донецком

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала два украинских зенитных ракетных комплекса "Бук" в 80 километрах от Донецка. Кроме того, рядом с поселком Хлебодаровка обнаружили десять буксируемых гаубиц.

Два зенитных ракетных комплекса "Бук" зафиксированы специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине. Их обнаружили в 80 километрах от Донецка, сообщает сайт украинских "Вестей".

Кроме того, неподалеку от поселка Хлебодаровка, расположенного в 65 километрах к юго-западу от Донецка, нашли десять буксируемых гаубиц.

Ранее эксперты из Bellingcat заявили, что у них есть информация об украинском "Буке", который сфотографировали за два дня до катастрофы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Пассажирский авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Осенью 2016 года были обнародованы предварительные результаты расследования катастрофы MH17 международной следственной группы. Следствие выяснило, что самолет был сбит ракетой класса "Бук". Ее якобы доставили из России. Согласно информации следователей, после этого ракетная установка вернулась на российскую территорию. При этом международная группа не предъявила России прямых обвинений.

Между тем, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что Россия сделала все для помощи в расследовании катастрофы Boeing-777. По его словам, расследование причин крушения идет по ложному следу, а Киев неслучайно утаивает информацию, которая позволила бы установить полную картину крушения малайзийского лайнера.

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