Медведев призвал более эффективно использовать резервный фонд

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На социально-экономическое развитие страны из резервного фонда правительства в этом году может быть выделено свыше 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в понедельник подчеркнул, что резервный фонд правительства доказал свою эффективность и успешно выполняет все возложенные на него задачи. Премьер напомнил, что в начале апреля объем резервного фонда был увеличен более чем на 16 миллиардов за счет неиспользованных в прошлом году средств федерального бюджета. Медведев призвал максимально эффективно использовать резервы, передает "ТВ Центр".

"Нужно думать об источниках формирования фонда, максимально эффективно использовать для этого резервы и стараться сохранять их в нынешних условиях, которые, несмотря на общее восстановление экономики, являются, тем не менее, сложными для развития страны. В текущей экономической ситуации нам необходимо иметь запас прочности", - отметил Медведев.