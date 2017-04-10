В парке "Зарядье" начали строить "Ледяную пещеру"

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Строительство "Ледяной пещеры" началось в парке "Зарядье" в центре столицы. По словам Марата Хуснуллина, внутри ледника будут находиться несколько тоннелей с арками и колоннами. Кроме того, в "Ледяной пещере" планируют проводить экскурсии, на которых расскажут о природе Арктики и Антарктики, а также о работе полярников.

В столичном парке "Зарядье" началось строительство "Ледяной пещеры". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Мы приступили к работам на "Ледяной пещере", подвозим и монтируем необходимое оборудование", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что внутри ледника будут находиться несколько тоннелей с арками и колоннами.

По словам Хуснуллина, все поверхности пещеры будут покрыты инеем и льдом. Кроме того, они будут подсвечиваться светодиодами. Температура внутри помещения не поднимется выше минус 5 градусов и не опуститься ниже минус 12 градусов. В "Ледяной пещере" также планируют проводить экскурсии, на которых расскажут о природе Арктики и Антарктики и работе полярников.

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