В Москву на неделе вернется мороз

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Москву ожидает новая волна похолодания. Мокрый снег может выпасть уже в четверг, 13 апреля. А к выходным ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов.

В Москву на этой неделе вернется похолодание. К 15 апреля ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Самый теплый день на этой неделе ожидается во вторник, когда температура днем будет составлять от 14 до 16 градусов тепла в Москве и от 11 до 16 – в Подмосковье.

12 апреля придет новая волна холода. Ночью температура составит от четырех до шести градусов в столице и от одного до шести градусов в области. Днем ожидается от семи до девяти градусов в Москве и от пяти до десяти – в области.

В четверг уже возможен мокрый снег. Ночью в столице ожидается температура от двух до четырех градусов, а в области – от одного до четырех. Днем максимальная температура составит от семи до девяти градусов в Москве и от 6 до 11 градусов в области.

Кроме того, 14 апреля прогнозируется умеренный дождь. Ночью в Москве будет от двух до семи градусов, а днем – от шести до 11 градусов. В субботу в темное время суток температура опустится до минус двух, плюс трех градусов, а днем поднимется до трех – восьми градусов. Ожидаются небольшие осадки.