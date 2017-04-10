В рамках программы "Моя улица" благоустроят часть московских дворов

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Основные работы по программе благоустройства общественных пространств "Моя улица" стартовали в Москве 10 апреля. Об этом заявил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

Дворы в ЦАО благоустроят в рамках программы "Моя улица". Об этом сообщил в понедельник глава департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

"Сегодня мы начинаем основные работы по программе "Моя улица". В этом году мы планируем благоустроить более 80 объектов, протяженностью более 50 километров, общей площадью более 240 гектаров. В рамках этих работ будут выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, по выносу коммуникаций, по устройству кабельных канализаций. Будут работы, связанные с устройством плиточного мощения, с высадкой деревьев, с устройством газонов, новых игровых детских площадок", - цитирует Елисеева АГН "Москва".

Также он подчеркнул, что в рамках программы "Моя улица" в этом году будут созданы новые городские пространства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что работы по программе "Моя улица" в 2017 году начнутся в апреле и продолжатся до конца августа - начала сентября.