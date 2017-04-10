Песков прокомментировал инициативу Милонова о запрете соцсетей для детей

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Инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова запретить детям младше 14 лет пользоваться соцсетями выглядит малореалистичной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В "Единой России" идею Милонова раскритиковали, назвав запрет излишней мерой.

Законопроект депутата Виталия Милонова, согласно которому детям до 14 лет нужно запретить регистрироваться в соцсетях, прокомментировали в Кремле, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, положения документа выглядят малореалистичными.

"Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", - подчеркнул он.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко считает излишним запрет на использование соцсетей детям до 14 лет.

"Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции "Единая Россия". Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях это правильный инструмент. Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь", - заявил он.

Ранее Милонов внес в Госдуму законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", в соответствии с которым предлагается полностью запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.

По мнению Милонова, введение запрета поможет справиться с "тлетворным влиянием трудных подростков" и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

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