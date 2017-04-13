В московском цирке дети с синдромом Дауна попробовали дрессировать хищников

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В Московском цирке на Цветном бульваре провели необычный мастер-класс. Дети с синдромом Дауна смогли попробовать себя в роли дрессировщиков. Организовали мероприятие волонтёры, которые уверены - мечты солнечных детей должны сбываться.

Перед выходом на манеж - обязательный настрой. Единственный в мире дрессировщик группы морских львов Василий Тимченко наставляет своего подопечного. Антон Санкевич - особенный парень. Но врожденный синдром Дауна совсем не мешает ему раскрывать свою артистичность. Антон с детства мечтал выступить перед большой публикой. На дебют начинающего дрессировщика в цирке Никулина пришли семьи с такими же ребятами, как он, и самые именитые гости.

Покормить из рук морского льва - на такое отважится не каждый. Зато после нескольких порций свежей рыбы эти животные готовы выполнять любые команды Антона. Покрутить обруч на шее и взобраться с мячом на высоту, да еще и встать в стойку. Некоторые трюки в исполнении морских хищников претендуют на рекорд. Но самое важное достижение этого выступления - радость на лицах детей и восторг начинающего дрессировщика.

Исполнить мечту каждого "солнечного" ребёнка не так сложно, уверены организаторы праздника - представители благотворительных фондов. Синдром любви в себе может обнаружить каждый, чтобы людям с синдромом Дауна стало немного легче жить.

"Они могут выступать на сцене, они могут читать стихи, они могут трудиться кладовщиками и вообще в любой сфере найти себе применение. И, может быть, через какое-то количество времени мы перестанем удивляться, когда будем встречать людей с синдромом Дауна в разных местах нашего города, в нашей стране", - рассказала генеральный директор фонда "Синдром любви" Ирина Меньшенина.

Эти ребята уже пробовали себя в роли телеведущих, теперь общаются с цирковыми звездами. Дебютант арены прощается с новыми друзьями. На память - фото с новым наставником. Познакомиться с морскими львами смогли десятки "солнечных детей". А впереди у них - новые встречи и новые мечты, которые исполнятся силами неравнодушных.

Елена Сахно, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".