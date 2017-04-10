Украинские радикалы устроили драку на Аллее Славы в Одессе

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Украинские радикалы в понедельник попытались сорвать празднование 73-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

На Аллее Славы жители Одессы в понедельник возлагали цветы к памятнику Неизвестному Матросу. В это время туда прибыли бойцы националистических организаций. Начали устраивать провокации, выкрикивать лозунги и оскорблять собравшихся, сообщает "ТВ Центр".

Пришлось вмешаться полиции, завязалась драка. Стражи порядка взяли молодых людей в плотное кольцо и оттеснили их с площади. Около 20 человек были задержаны. А вот в Харькове и Киеве действиям радикалов помешать не сумели. Националисты вновь заблокировали работу офисов дочернего учреждения Сбербанка. В ход пошли бетонные блоки и баллончики с краской.