В Кремле не знают о готовности России к силовому ответу на действия США в САР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовности командного центра военных в составе представителей России, Ирана и Сирии дать силовой ответ США и другим государствам в случае нового акта агрессии в САР. По его словам, в Кремле не знают, откуда СМИ взяли такую информацию.

В Кремле не могут подтвердить информацию агентства Reuters, согласно которой, военные России, Ирана и Сирии могут дать силовой ответ в случае нового акта агрессии со стороны США в Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам неизвестно, подтвердить не можем и не знаем, откуда это взяло агентство Reuters и откуда взялись анонимные источники", - заявил он.

Кроме того, Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент Ирана Хасан Рухани якобы отметил, что после удара по Сирии "Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США". Представитель Кремля посоветовал обратиться за комментариями в администрацию иранского президента.

Накануне, агентство Reuters и ряд других СМИ со ссылкой на издание Ilam al Harbi сообщили о готовности командного центра военных в составе представителей России, Ирана и Сирии дать "силовой ответ" в случае нового акта агрессии со стороны США или других государств в Арабской Республике. Также в Центре заявили, что своим ракетным ударом по сирийской авиабазе Вашингтон "перешел красную черту".

Кроме того, в воскресенье президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Рухани провели телефонный разговор. В ходе беседы они отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии и высказались за объективное и непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб.

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