Дания намерена заблокировать строительство "Северного потока-2"

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Датское правительство намерено изменить законодательство страны, чтобы получить право блокировать строительство через свои территориальные воды российского газопровода "Северный поток-2".

Правительство Дании намерено запретить строительство российского газопровода "Северный поток-2" через свои территориальные воды из-за озабоченности безопасностью. Для этого Копенгаген может изменить собственное законодательство, пишет "Русская планета".

Сейчас закон не позволяет Дании запретить строительство газопровода. Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. Однако, как отметили источники агентства в ЕС, никаких оснований для рассмотрения вопроса блокировки сейчас у Брюсселя нет.

"Северный поток-2" пройдет через акваторию Балтийского моря от Усть-Луги Ленинградской области до побережья Германии. Протяженность трубы — более 1200 км. Газопровод проходит через исключительные экономические зоны или территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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