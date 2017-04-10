В "Пулково" самолет с пассажирами столкнулся с трапом

Теги: санкт-петербург самолет авиакомпания Происшествие пулково

В "Пулково" произошло столкновение телетрапа с самолетом авиакомпании China Southern Airlines. В самолете в момент столкновения было 70 пассажиров.

Самолет столкнулся с трапом в аэропорту "Пулково", сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Инцидент произошел во время отгона телескопического трапа от самолета авиакомпании China Southern Airlines. На борту лайнера находились 70 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров высадили из самолета и разместили в гостиницах.

"На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов, которые провели неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе СК на транспорте.

По данным СМИ, инцидент произошел 9 апреля. Летевший из Санкт-Петербурга в Ланчжоу самолет во время руления задел крылом трап. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки пилота.

Читайте также:

Полеты рейсами "Победы" подорожают из-за агрессивных пассажиров

Пассажир избил сотрудника авиакомпании "Победа" во "Внуково"