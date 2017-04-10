Омич устроил заплыв на байдарке по луже в центре города

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В центре Омска мужчина сплавлялся на байдарке по луже на улице Жукова. Это акцией гребец, возможно, пытался привлечь внимание администрации города к проблемным дорогам.

В социальных сетях набирает популярность фото мужчины из Омска, который решил устроить заплыв на байдарке по городской луже, передает издание "Ридус".

Мужчина был замечен на улице Жукова в плавательном костюме, очках и шапочке. Он плавал вдоль трамвайных путей.

Пользователи интернета пошутили, что гребец держит путь к находящейся неподалеку психиатрической больнице. Тем не менее, издание отмечает, что подобная акция была направлена на привлечение внимания местных властей к проблеме дорог в городе.

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