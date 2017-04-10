Водитель Ferrari устроил гонки от охранников в торговом центре в Москве

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В Москве водитель Ferrari устроил гонки в одном из торговых центров. Видеоролик с был опубликован на видеохостинге YouTube. Видео смонтировано из кадров с разных камер, в том числе системы видеонаблюдения. Лиц на кадрах не видно, номер машины не читается, кроме того, на видео не видно ни одного посетителя торгового центра.

В интернете появилось видео с гонками на Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Ролик появился на видеохостинге YouTube.

Как сообщил портал "МИР24", водитель заехал на территорию торгового центра через погрузочную площадку перед закрытием. На видео видно, что посетителей в ТЦ во время съемок не было. Один из сотрудников охраны при попытке задержания получил травмы.

В то же время, ролик смонтирован не только из снятых оператором кадров, но и из материалов с камер видеонаблюдения. На кадрах не видно лиц, номер машины не читается, поведение охранников не выглядит естественным. Не исключено, что ролик был постановочным.

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