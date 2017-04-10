Организаторы "Тотального диктанта" назвали самые сложные слова для россиян

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Самым сложным для россиян в "Тотальном диктанте" стали слова "коньяк" и "стерлядь". Ежегодная образовательная акция прошла 8 апреля, автором текста в этом году стал писатель Леонид Юзефович. По подсчетам организаторов, диктант написали свыше 200 тысяч человек.

Слова "коньяк" и "стерлядь" оказались самыми сложными для россиян, принявших участие в "Тотальном диктанте", передает ТАСС.

"Я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников - это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток", - предположила председатель экспертного совета проекта Наталья Кошкарева.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция. Цель проекта - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

В 2017 году "Тотальный диктант" прошел 8 апреля, автором текста в этом году стал писатель Леонид Юзефович.

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