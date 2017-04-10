"Союз" с экипажем МКС вернулся на Землю

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Спускаемый аппарат с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу пробыли на орбите в общей сложности 173 дня. Самочувствие у экипажа после посадки хорошее.

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" успешно приземлился в Казахстане. На его борту было три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

"Спускаемый аппарат при посадке несколько раз перевернулся. По докладу командира корабля, самочувствие экипажа хорошее. Спасатели обнаружили капсулу и направились к ней для эвакуации экипажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после 173 суток на орбите на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. При этом на МКС в настоящее время продолжают находиться россиянин Олег Новицкий, американец Пегги Уитсон и француз Том Песке.