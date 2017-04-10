В Петербурге водитель избил школьника и бросил в него самокат

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В Санкт-Петербурге завязался конфликт между 9-летним школьником на самокате и водителем иномарки. Последний в ходе инцидента ударил мальчика кулаком, а после бросил в него самокат. Ребенка доставили в больницу.

В полицию Петербурга обратилась мама 9-летнего школьника, которая рассказала, что водитель иномарки ударил ее сына кулаком и бросил в него самокат.

"Около 16.00 у дома 27 по Ланскому шоссе неизвестный, водитель автомобиля "Киа", в ходе конфликта ударил кулаком 9-летнего мальчика по щеке, а затем кинул в школьника его же самокатом", - говорится в сообщении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, а полиция устанавливает личность водителя иномарки.

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