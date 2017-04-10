МИД обратился к пребывающим в Египте россиянам в связи с терактами

Теги: В мире египет мид россия

МИД России обратился к россиянам, пребывающим на территории Египта, в связи с терактами, которые произошли в этой стране 9 апреля. На Смоленской площади рекомендовали гражданам избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность.

Находящимся в Египте россиянам следует проявлять осмотрительность, а также избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность. С таким заявлением выступил МИД России.

Так на Смоленской площади отреагировали на серию взрывов, которые были совершены 9 апреля в соборах Святого Георгия в городе Танта и Святого Марка в Александрии.

"Эти циничные преступления, совершенные в разгар христианского праздника, в очередной раз продемонстрировали жестокость и бесчеловечность международного терроризма. Их цель очевидна – запугать мирных граждан, вселить в их сердца чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную и межрелигиозную рознь. Подтверждаем нашу принципиальную позицию решительного осуждения любых террористических актов и вновь заявляем о поддержке предпринимаемых властями Египта решительных действий по бескомпромиссной борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении на сайте министерства.

9 апреля, когда египетские христиане, как и православные и католики всего мира отмечали Вербное воскресенье, в Египте произошли четыре взрыва. В городе Танта террористы-смертники атаковали церковь Святого Георгия и центр подготовки полицейских. А в Александрии произошел взрыв у храма Святого Марка. Позднее прогремел еще один взрыв. Жертвами этих атак стали более 40 человек. Более 100 получили ранения. Ответственность за эти вылазки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Теперь в стране объявлен трехдневный траур. Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил введение на три месяца режима чрезвычайного положения. Соболезнования главе государства и семьям погибших направил президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Египет погрузился в трехдневный траур после терактов

В Египте после терактов на три месяца ввели чрезвычайное положение