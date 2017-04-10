Путин наградил участников сделки по приватизации "Роснефти"
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Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы и Почета руководителей Катарского суверенного фонда, "Гленкора" и "Интезы". Указанные компании приняли участие в сделке по приватизации пакета акций "Роснефти".
Президент России Владимир Путин наградил орденами руководство Катарского суверенного фонда, "Гленкора" и "Интезы". Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, орденом Почета награжден председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико. Исполнительный директор суверенного фонда "Катарское инвестиционное агентство" Аль Тани Абдалла бен Мухаммед бен Сауд, гендиректор "Гленкор Интернешнл" Айван Глазенберг, полномочный управляющий "Интеза Санпаоло" Карло Мессина получили ордена Дружбы.
Указанные компании принимали участие в сделке по приватизации пакета акций "Роснефти".
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