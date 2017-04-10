Путин наградил участников сделки по приватизации "Роснефти"

Теги: путин Экономика награды роснефть

Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы и Почета руководителей Катарского суверенного фонда, "Гленкора" и "Интезы". Указанные компании приняли участие в сделке по приватизации пакета акций "Роснефти".