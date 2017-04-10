Неизвестные расстреляли троих человек около АЗС в Подмосковье

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Неизвестные открыли стрельбу около АЗС в Домодедовском районе Подмосковья. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. По предварительным данным, на 43 километре трассы "Дон" грабители похитили крупную сумму денег и скрылись с места происшествия. Для их поиска объявлен план "Перехват".

Один человек погиб и еще двое ранены в результате стрельбы около автозаправочной станции в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Московской области Елену Фокину.

"Около АЗС в Домодедовском районе Подмосковья произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали", - сказала Фокина. По ее словам, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, инцидент произошел на 43 километре трассы "Дон". Грабители похитили крупную сумму денег и скрылись с места происшествия. Для поиска злоумышленников был объявлен план "Перехват".

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