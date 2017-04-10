Россия и Иран выступили за беспристрастное расследование атаки США в Идлибе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны осудили ракетный удар США в сирийской провинции Идлиб и выступили за его тщательное беспристрастное расследование. Министры условились о поддержании тесных контактов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Стороны обсудили обстановку в Сирии после нанесения США ракетного удара в провинции Идлиб, в результате которого погибли мирные граждане. Министры подчеркнули, что подобные агрессивные действия грубо нарушают международное право, в частности Устав ООН. США создали угрозу региональной безопасности и нанесли ущерб борьбе с терроризмом.

"Лавров и Зариф призвали к проведению тщательного беспристрастного расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения", - сообщили в пресс-службе МИД.

Главы дипломатических ведомств договорились о поддержании тесных контактов для дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

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