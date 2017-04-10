Немецкий отель отказал Трампу в размещении на время саммита G20

Теги: В мире путин германия трамп

Дональду Трампу и его команде отказали в размещении на время саммита G20 в элитном отеле Гамбурга Fairmont Vier Jahreszeiten. Такое решение приняла администрация гостиницы. Что стало причиной отказала, отель не говорит.

Отель класса люкс Fairmont Vier Jahreszeiten в Гамбурге отказался заселять президента США Дональда Трампа на время саммита G20. Об этом сообщает немецкая газета Hamburger Abendblatt.

Вместе с Трампом в размещении отказано и другим членам делегации США. О причинах своего решения администрация отеля не говорит. По данным издания, в целях безопасности Трамп может остаться в Берлине.

Традиционно американские делегации живут в отеле Adlon рядом с посольством США в Берлине. Однако в этом отеле заявили, что не получали запрос на размещение из Вашингтона.

Всего для участников и гостей саммита забронировало около девяти тысяч номеров. Встреча G20 пройдет в Гамбурге с 6 по 9 июля. Место проживания российской делегации пока неизвестно.

В саммите примет участие и Владимир Путин. Ожидается, что именно на полях саммита состоится первая встреча российского президента с Дональдом Трампом.