Украинская пасхальная корзина подорожала на 27%

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На Украине праздничный набор продуктов для Пасхи подорожал на 27%. Самыми дорогим товаром оказался хрен со свеклой. Неизменной цена осталась только лишь на церковные свечки.

На Украине цена необходимого набора на Пасху выросла на 27%. В 2016 году пасхальная корзина стоила 449 гривен (16,6 доллара), а в 2017 году - 569 гривен (21 доллар), сообщает ТАСС.

В пасхальную корзину включили буженину и колбасу (1 килограмм), две бутылки кагора, кулич (50 грамм), сыр (500 грамм), хрен (250 грамм), соль, десяток яиц, сливочное масло и упаковку церковных свечей.

По словам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, самым дорогим товаром оказался хрен со свеклой. Цена не изменилась только лишь на церковные свечки.