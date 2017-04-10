Иванка Трамп подтолкнула отца к нанесению ударов по Сирии

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Решение о нанесении удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс Дональд Трамп принял под влиянием своей дочери Иванки. Об этом говорится в депеше британского посла в США Кима Дарроха премьер-министру королевства Терезе Мэй, которая попала в распоряжение газеты Independent.

Иванка Трамп повлияла на решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии. Об этом в понедельник сообщает британская газета Independent со ссылкой на депешу, якобы отправленную британским послом в США Кимом Даррохом премьер-министру королевства Терезе Мэй.

По данным СМИ, Иванка Трамп была шокирована фотографиями погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб в апреля. Тогда в городе Хан-Хейхун, по данным СМИ, погибли 80 человек. Комментируя случившееся, дочь Трампа написала на своей странице в Twitter, что она "разгневана".

В депеше посла отмечается, что влияние Иванки на отца было недооценено. Именно из-за позиции дочери президент Трамп совершил поворот на 180 градусов в своей позиции по сирийскому конфликту и принял решение нанести удар по объектам армии Башара Асада.

Вооруженные силы США 6 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". В российском Минобороны оценили эффективность удара, как крайне низкую. По оценке оборонного ведомства, цели достигло меньше половины ракет.

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