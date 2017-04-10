Депстрой утвердил график сноса пятиэтажек до конца 2017 года

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Департамент строительства Москвы утвердил график сноса пятиэтажек. До конца 2017 года будут снесены 63 дома, из которых 49 - за счет городского бюджета, 14 - по инвестиционным контрактам. В первом квартале текущего года было снесено 11 пятиэтажек.

Департамент строительства Москвы утвердил график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой руководителя депстроя Андрея Бочкарева.

"Департаментом утвержден график, согласно которому до конца 2017 года будут ликвидированы 63 дома, из них за счет средств горбюджета - 49 домов, по инвестиционным контрактам - 14 домов", - сказал он.

По его словам, в первом квартале текущего года уже демонтировали 11 домов. Снос девяти из них осуществлялся за счет бюджета, двух - по инвестиционным контрактам. Бочкарев отметил, что общий объем подлежащих сносу пятиэтажек с начала программы составлял 1722 дома.

"В Москве строительство пятиэтажек началось раньше, чем в других регионах. На Москве был отработан эксперимент строительства индустриального жилья, и эти эксперименты далеко не всегда были качественные, поэтому для Москвы это проблема номер один. Московские власти вместе с Федеральным Собранием разрабатывают новый проект закона, который позволит заняться проблемой реновации", - пояснил глава департамента.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в городе, и на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам речь идет о 7,5 тысячи домов.

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