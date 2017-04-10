Илюмжинов остался на посту главы ФИДЕ

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Глава международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сохранил свою должность, но с ограничениями в финансовой и административной деятельности.

Россиянин Кирсан Илюмжинов сохранил свой пост главы международной шахматной федерации (ФИДЕ), но с некоторыми ограничениями в финансовой и административной деятельности, передает ТАСС.

"Единственное, у него будут определенные ограничения (в финансовой и административной деятельности – прим. ред.) - собственно, какие и были до этого, принятые в 2015 году. Все это для пользы ФИДЕ, чтобы никак не скомпрометировать организацию из-за санкционного списка. Кирсан сам высказался за такое решение, которое было принято на совете единогласно", - сообщил вице-президент ФИДЕ Борис Кутин.

27 марта появилась информация, Кирсан Илюмжинов сложил с себя полномочия главы ФИДЕ. Позднее он сам же опроверг свою отставку и заявил, что не собирается покидать пост президента шахматной федерации до конца своего срока в 2018 году.

Илюмжинов руководит ФИДЕ с 1995 года.

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