По факту стрельбы на АЗС в Подмосковье возбуждено дело

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По факту убийства в результате стрельбы на заправке в Домодедовском районе Московской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в подмосковном ГСУ Следственного комитета, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, ведется розыск подозреваемых.

По факту убийства в результате стрельбы на АЗС в Домодедовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Елену Фокину.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России - части 2 статьи 105 "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", - сказала она.

Как сообщалось ранее, неизвестные открыли стрельбу около АЗС в Домодедовском районе Подмосковья. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. По предварительным данным, на 43-м километре трассы "Дон" грабители похитили крупную сумму денег и скрылись с места происшествия. Для их поиска объявлен план "Перехват".

В то же время источник в полиции сообщил, что стрельба стала следствием конфликта между легальными владельцами маршрутных такси и нелегальными перевозчиками.

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