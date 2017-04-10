МИД Великобритании поставил Россию перед выбором

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна сделать выбор: поддерживать "токсичный" режим Башара Асада или сотрудничать со странами G7 в урегулировании сирийского вопроса. Он также сообщил, что на G7 он обсудит введение санкций в отношении российских и сирийских военных.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поставил Россию перед выбором: поддерживать "токсичный" режим президента Сирии Башара Асада или участвовать в урегулировании сирийского конфликта со странами "Большой семерки", передает Reuters.

Джонсон также отметил, что на саммите G7 он обсудит введение санкций в отношении российских и сирийских военных.

"Поддержка Путиным режима Асада портит репутацию России", - добавил Джонсон.

Саммит стран "большой семерки" проходит в итальянском городе Лукка. На повестке дня обсуждение международного терроризма, ситуации в Сирии и Ливии, иранская проблема, соблюдение Минских договоренностей, запуски ракет КНДР.

6 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". По словам Вашингтона, эта мера была ответной на химическую атаку по сирийской провинции Идлиб, в которой США обвиняют сирийское правительство.