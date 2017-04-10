Украина возглавила рейтинг коррумпированности бизнеса
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Компания Ernst & Young опубликовала рейтинг стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Первое место заняла Украина, поднявшись за год сразу на семь строчек. Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в скандинавских странах и Швейцарии.
Украина заняла первую строчку в рейтинге стран с наиболее коррумпированным бизнесом, составленном компанией Ernst & Young.
Большинство украинцев (88%) заявили, что им постоянно приходится сталкиваться с коррупцией в бизнесе, и это явление широко распространено в стране. За год Украина поднялась сразу на семь строчек.
Второе место в рейтинге занял Кипр, на третьей строчке расположилась Греция. Россия заняла 16 место. О коррупции в бизнесе заявили 66% опрошенных.
Самый низкий уровень коррупции, согласно исследованию, — в Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
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