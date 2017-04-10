Чартеры в Турцию могут снова отменить

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Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией. Соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Чартерное сообщение между двумя странами было прервано в ноябре 2015 года и восстановлено только в конце августа 2016-го.

Чартерное сообщение с Турцией может быть вновь приостановлено. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, предупреждения о возможной приостановке чартеров получили российские авиакомпании.

"Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал источник.

По данным агентства ТАСС, запрет на чартеры связан со сложной политической ситуацией в Турции.

В Российском союзе туриндустрии уже предупредили, что отмена чартерного сообщения оставить без отдыха российских туристов, уже оплативших свои туры.

"Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона", - сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Чартерное сообщение с Турцией было прервано в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС в небе над Сирией сбили российский бомбардировщик, в результате чего погиб летчик Олег Пешков. Запрет сняли только в конце августа 2016 года после нормализации отношений Москвы и Анкары.

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