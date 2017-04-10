Призывавший к массовым беспорядкам математик арестован

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Пресненский суд Москвы заключил под стражу преподавателя математики одного из вузов столицы Дмитрия Богатова. Его обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Богатов арестован на два месяца.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца преподавателя математики Дмитрия Богатова за призывы к массовым беспорядкам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судьи Евгения Найденова.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - огласил он.

По версии следствия, Богатов через интернет призывал к участию в массовых беспорядках на акции 2 апреля в Москве. В СКР сообщили, что молодой человек размещал призывы с помощью специальных программ с использованием иностранных серверов. У Богатова дома были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации. По ним была назначена компьютерно-технические судебные экспертизы.

Сам Богатов не признал своей вины. По его словам, адвокаты предоставили доказательство того, что в то время, когда были размещены материалы, ставшие поводом для возбуждения дела, он "с супругой был в спортивном зале, затем зашел в магазин купить продуктов, и, не торопясь, отправился домой".

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