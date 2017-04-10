Россия не сдаст Асада в обмен на членство в G7

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Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая сложилась в Сирии после ракетных ударов США, нанесённых 7 апреля. Действия Вашингтона, как отмечают в Москве и Тегеране, стали грубым нарушением норм международного права, и сыграли на руку террористам.

Неспешным шагом, в окружении европейских политиков, Рекс Тиллерсон подходит к монументу памяти погибших от рук нацистов итальянцев. В этой тосканской деревне Сант’Анна ди Стаццема летом 44-ого немецкие солдаты расстреляли 560 местных жителей, а затем сожгли тела погибших и их дома. Умело сыграв на чувствах свидетелей тех событий, глава американской дипломатии заговорил о Сирии, передает "ТВ Центр".

"Мы помним события 44-ого года, которые произошли в Сант-Анне. И мы заявляем о том, что будем добиваться привлечения к ответственности всех и каждого, кто совершит преступления в отношении невинных людей где бы то ни было в мире. Это место будет служить вдохновением для всех нас", - заявил Тиллерсон.

Контекст этого выступления очевиден. Встречу министров иностранных дел стран "Большой семерки" проводят в альпийском городке Лу́кка. Без участия России - Вашингтон и союзники думают, что предпринять для решения сирийского конфликта. Впрочем, британцы все назвали своими словами - с ключевыми партнерами обсуждаются новые шаги давления на Москву. От союзников Дамаска требуют прекратить поддержку Асада. В противном случае угрожают очередным пакетом санкций и не исключают новых военных ударов. Об этом в интервью таблоиду The Sun заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Немного больше о планах Пентагона рассказывает американский сенатор Джон Маккейн.

"Мне рассказали на секретном брифинге о рекомендации вывести из строя все шесть авиабаз, где базируется сирийская авиация. Такой вариант не позволит им совершать регулярные полеты", - рассказал он.

Все может произойти, если Россия не перестанет защищать Асада. Из Италии госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправляется в Москву на встречу с Сергеем Лавровым. Британские журналисты пишут, что в обмен на Асада России предложат вернуться в "большую восьмерку". Впрочем, пока в западной стратегии кнута и пряника больше угроз.

Очередная показательная новость пришла из Испании - там начались судебные слушания о военных преступлениях Асада. И с приближением двусторонних переговоров в Москве, иностранные политики будто намеренно накаляют обстановку.

По мнению политологов, Запад использует старую тактику давления на Россию. Но стратегии - как вести себя на Ближнем Востоке - нет до сих пор. Москва со своими союзниками позицию не изменит. Действия США в Ливии и Ираке показали, что происходит с государством, в котором свергают легитимную власть. Сирийская армия эффективно борется с террористами, а политический кризис решится только путем переговоров, где Асад — одна из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Возвращение к псевдопопыткам урегулировать ситуацию в стиле декларирования мантр "Асад должен уйти", не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственный возможный вариант - это продолжать ту самую кропотливую работу в рамках Женевского и Астанинского процессов, которая ведется", - сказал он.

Многие из союзников США это понимают - в руководстве Евросоюза подтвердили, что решать конфликт нужно политикам, а не военным. В Кабинете министров Германии отметили ключевую роль России. Кроме лести и одобрений в адрес Вашингтона звучит много критики. Удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе был нанесен без согласования с Конгрессом США и шел в разрез с уставом ООН. Но как пишет британская Independent, дочь Трампа - Иванка - была "потрясена" фотографиями с места предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне и президент не устоял перед её просьбой, нарушив все свои предвыборные обещания о Сирии.

Пётр Вершинин, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".