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Строительство Крымского моста идет с опережением графика. Об этом доложил президенту Владимиру Путину министр транспорта Максим Соколов.

В Крыму этим летом развернутся масштабные работы по строительству федеральной трассы "Таврида". Магистраль длиной 240 километров соединяет Керчь и Севастополь, передает "ТВ Центр". Как отметил Владимир Путин, скоростная дорога должна войти в строй одновременно с мостом через Керченский пролив. Вопросы развития транспорта президент обсудил с министром отрасли Максимом Соколовым.

"По всему комплексу вопросов поговорим, которые входят в компетенцию Министерства транспорта: отгрузка, строительство дорожное, работа авиационного, морского транспорта, железнодорожного, автомобильного - пожалуйста", - сказал Владимир Путин.

"Если говорить о дорожном строительстве, а оно всегда больше всего волнует всех пользователей транспортного комплекса, то за прошлый год нам удалось серьёзно продвинуться вперёд в приведении в нормативное состояние наших федеральных трасс. Этот показатель достиг 71%, и это лучший показатель за последний период времени", - ответил министр.

К концу этого года уже 80% федеральных трасс будут доведены, по словам министра, до нормативного состояния. Говоря о наиболее значимых завершённых проектах, Максим Соколов отметил запущенное в эксплуатацию железнодорожное Московское центральное кольцо, и автомобильный Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Эти транспортные сооружения можно считать уникальными даже по международным меркам. В числе главных проектов нынешнего года - завершение строительства нового международного аэропорта в Ростове-на-Дону. Это будет первый в современной истории России крупный аэропорт, построенный "с нуля".

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