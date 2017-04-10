В рамках "Моей улицы" благоустроят 163 дворовые территории

Теги: Москва ремонт благоустройство

В Москве начались основные работы по программе благоустройства общественных пространств "Моя улица-2017". В планах работ — реконструкция более 80 городских магистралей, площадей и набережных общей протяженностью более 50 километров. Значительные перемены произойдут на Садовом кольце, Лубянке и Сретенке. Реконструкция затронет и дворы, прилегающие к обновляемым улицам. Кроме того, будут облагорожены территории у станций Московского центрального кольца.

Новый облик для 80 старинных улиц - как подарок на юбилей Москвы. Работы закончат ко Дню города, сообщает "ТВ Центр". Визитные карточки столицы изменятся настолько, что открытки с ними придется перепечатывать. Совсем иначе будет выглядеть, например, Лубянская площадь. Проект выполнило то же архитектурное бюро из Норвегии, которое проектировало нью-йоркский Times Square. Лозунг "Город для людей, а не для машин" здесь будет очевиден. Автомобильные полосы сузят, а напротив Центрального детского магазина появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками. А еще - очередь наконец дошла до набережных.

"Прежде всего, мы будем говорить о таких набережных как Кремлевская, Гончарная, Пречистенская, Якиманская. Всего более 140 километров набережных Москвы, что позволит связать уже благоустроенные пространства в единое целое, и конечно же, изюминкой станет парк "Зарядье", к которому мы и будем приводить благоустроенные улицы", - рассказал руководитель Департамент капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

Еще одно место, которое сложно будет узнать, - площадь Тверской заставы. Здесь разобьют сквер, установят лавочки. И главное - пустят трамваи! Современные – шестидверные, с видеокамерами и кондиционерами в салонах. Площадь будут благоустраивать одновременно с оставшимся, еще непроработанным, участком Тверской улицы. Там нужно проложить коммуникации. Но это начнут чуть позже.

"После проведения мероприятий, связанных с Днем Победы, с парадом. Пока мы не проведем общественные мероприятия, мы, конечно, не будем перекрывать эту улицу. После проведения всех мероприятий, связанных с 1 мая, шествиями, с 9 мая, мы приступим к выполнению работ на Тверской", - сказал Елисеев.

Еще один сюрприз программы - в город вернут давно забытую и можно сказать утерянную Хохловскую площадь. Здесь предполагалась и многоуровневая подземная парковка и очередной торговый центр. Еще в 2007 году, когда рыли котлован, обнаружили здесь фрагменты Белого города. Постройку XVI века. Хотели сделать экспозицию, но все забросили. В этом году здесь появится музей под открытым небом.

На этот раз программа коснется не только общественных пространств, но и обычных московских дворов. Правда, пока только тех, что в Центральном округе. Освещение, газон, детские площадки, подъезды - много чего планируют переделать. Уже к концу лета результаты работ будут видны каждому. Особенно пешеходам.

Елизавета Родина, Александр Голубев. "ТВ Центр".