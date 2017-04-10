Путин поздравил Бибилова с победой на выборах в Южной Осетии

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Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова по случаю победы на президентских выборах в Южной Осетии, отметив высокий уровень российско-югоосетинских связей.

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Анатолию Бибилову, избранному президенту Южной Осетии, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Республики Южная Осетия", - сказал Путин.

Он отметил высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских отношений и выразил надежду, что они будут развиваться дальше на принципах союзничества, интеграции и взаимопомощи.

В Южной Осетии прошли выборы главы республики, на которых одержал победу спикер парламента Анатолий Бибилов. По предварительным данным, он набрал 57,98% голосов.

В 2008 году Южная Осетия провозгласила свою независимость от Грузии. Суверенитет республики признают пять государств: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

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