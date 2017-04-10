В Норвегии россиянина арестовали за незаконное хранение взрывчатки
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В Норвегии за незаконное хранение взрывчатки арестовали 17-летнего россиянина. Согласно решению окружного суда Осло, гражданин России заключен под стражу на две недели.
В Норвегии на две недели арестован 17-летний гражданин России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение окружного суда Осло. Молодого человека обвиняют в незаконном хранении взрывчатки.
Как сообщалось накануне, несовершеннолетнего россиянина задержали в норвежском Осло после того, как местной полиции удалось обезвредить бомбу в центре города.
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