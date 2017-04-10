Россия и Турция договорились вместе работать над перемирием в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва будет добиваться беспристрастного международного расследования ракетной атаки США в сирийской провинции Идлиб. Чавушоглу согласился с необходимостью такого расследования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

10 апреля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

"Лавров подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против САР под надуманным предлогом и подчеркнул твердое намерение Москвы добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан Шейхуне 4 апреля сего года с целью установления фактов. Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование", - говорится в сообщении.

Министры подчеркнули, что сирийский конфликт не может быть решен военным путем и отметили необходимость совместной работы по поддержанию режима прекращения огня. Стороны также заявили о важности активизации международного переговорного процесса, в том числе в Астане и Женеве, на основе резолюций ООН и решений Международной группы поддержки Сирии.

Ранее Лавров обсудил сложившуюся в САР ситуацию с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Стороны также подтвердили необходимость тщательного независимого расследования ракетной атаки США.

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