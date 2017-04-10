Марокканец планировал устроить теракт у посольства России в Германии

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В Германии задержали марокканца, планировавшего устроить теракт у посольства России в Берлине. Предполагается, что он намеревался это сделать из-за поддержки Россией Башара Асада. Сейчас он находится в камере предварительного заключения.

В Германии задержали мигранта, который намеревался совершить теракт около посольства России в ФРГ, об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, 24-летний марокканец планировал смешаться с толпой протестующих около посольства и осуществить теракт. Предполагается, что он хотел это сделать из-за позиции России в отношении президента Сирии Башара Асада.

Подозреваемого задержали в центре для беженцев под Лейпцигом, в настоящее время он находится в камере предварительного заключения.

Издание сообщает, что марокканец ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов Германии. В феврале 2017 года он угрожал взорваться около образовательного центра в Лейпциге.

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