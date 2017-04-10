Белый дом назвал условия для новых ударов по Сирии

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США готовы нанести новые удары по Сирии в случае повторения химических атак. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он вновь заявил, что США не видят стабильную Сирию под руководством Башара Асада.

США не исключают дальнейших ударов и других шагов в Сирии, если Вашингтон увидит новые случаи химических атак. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге в понедельник, пишет Reuters.

"Сообщения о том, что людей отравляли газом, сбрасывая бочковые бомбы, вселяют в нас уверенность в том, что если мы вновь увидим подобные действия, то будем открыты для возможных дальнейших шагов", - сказал он.

Спайсер вновь заявил, что США не могут себе представить стабильное сирийское государство, во главе которого будет стоять Башар Асад.

Вооруженные силы США 6 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". В российском Минобороны оценили эффективность удара, как крайне низкую. По оценке оборонного ведомства, цели достигло меньше половины ракет.

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