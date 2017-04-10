Пассажира авиакомпании United выволокли из самолета из-за нехватки мест

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В США пассажира рейса Чикаго - Луисвилл силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании. При этом мужчина сообщил представителям перевозчика, что он врач, и ему необходимо утром принимать пациентов. В авиакомпании сообщили, что уже извинились перед пассажиром, и улаживают ситуацию.

В США пассажира рейса Чикаго – Луисвилл авиакомпании United Airlines выволокли из самолета из-за нехватки мест сотрудникам перевозчика. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Видеозапись момента выдворения мужчины разместила в своем Facebook одна из пассажиров рейса Одра Бриджес. Как сообщило агентство AP, перед взлетом самолет был полностью заполнен, однако затем компания решила посадить на борт еще четверых своих сотрудников. Авиаперевозчик предложил тем, кто согласится освободить место 400 долларов, а затем ваучеры на 800 долларов и бронь в гостинице. Добровольцев не нашлось, и представители United заявили, что выберут тех, кто покинет борт, случайным образом. Три человека, чьи фамилии были названы, вышли из самолета, однако четвертый – не согласился.

Мужчина сообщил менеджеру компании, что он врач, и утром должен принимать пациентов, однако на борт вызвали полицейских, которые силой выволокли пассажира.

Авиакомпания принесла извинения за случившееся. По словам руководителя United Airlines Оскара Муноса, с пострадавшим пассажиром уже связались, чтобы уладить ситуацию.

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