В Польше заявили о взрыве на борту Ту-154 Качиньского

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В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы, которая произошла 7 лет назад под Смоленском. Тогда в результате падения правительственного самолёта погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Расследование уже давно ответило на вопрос о причинах трагедии - ошибка пилота в плохих погодных условиях, поэтому странной сенсацией прозвучало в Варшаве заявление о том, что на борту самолёта до его падения якобы произошёл взрыв.

Траурные мероприятия по случаю седьмой годовщины авиакатастрофы под Смоленском начались в Польше рано утром, передает "ТВ Центр". Во многих городах ровно в 8:41 по местному времени - именно в это время самолет столкнулся с землей - завыли сирены и началась минута молчания. В Кракове, где покоится президентская чета, Леха и Марию Качиньских поминают у Королевского замка. Многие пришли и на крупнейшее варшавское кладбище Повонзки - там похоронены многие жертвы крушения лайнера и установлен памятник. В центре Варшавы жители собрались у президентского дворца. Во главе траурной процессии - брат-близнец погибшего президента, представители правительства и депутаты Сейма.

Пока граждане страны скорбят по погибшим, польские власти продолжают использовать трагедию для сведения политических счетов. Такова позиция МИД России. А вот и подтверждение ее обоснованности — в конце марта министр обороны Польши уже призывал прокуратуру изучить "сговор Туска с Путиным". По мнению Антония Мацеревича, занимавший до 2014 года пост премьера, Туск умышленно не проводил должного расследования авиакатастрофы под Смоленском, поскольку имел договоренности с российской стороной. И сегодня слова осуждения бывшего руководства страны со стороны Мацеревича звучат громче, чем выражения сочувствия и поддержки близким погибших.

"Нужно сказать с сожалением и стыдом, что предыдущие государственные институты в деле расследования трагедии не выполнили своих обязанностей, не выполнили своих первичных обязанностей. Их решения носили политический характер", - заявил он.

В расследовании крушения самолета с политическим истеблишментом страны на борту принимали участие как российские, так и польские специалисты. В 2011 году Международный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о причинах трагедии. Основная - человеческий фактор. Экипаж принял неправильное решение: вместо того, чтобы уйти на запасной аэродром, начал садиться в неподходящих для этого метеоусловиях и допустил снижение самолета ниже минимальной возможной для приземления высоты. На командира также оказывали мощное давление высокопоставленные пассажиры. В частности, было установлено: в кабине пилотов присутствовал нетрезвый главком ВВС Польши Анджей Бласик. Но отдельные политики, едва только стало известно о крушении, поспешили обвинить в этом Россию.

Несколько лет назад польская сторона практически на официальном уровне обсуждала версию взрыва на борту президентского лайнера перед заходом на посадку, который, конечно же, организовали русские. И в седьмую годовщину трагедии вновь вспомнили об этом. Именно в понедельник правительственная подкомиссия по расследованию причин смоленской катастрофы решила объявить: лайнер начал распадаться в воздухе еще до того, как зацепил дерево. Его осколки разлетелись на десятки метров, прежде чем упасть на землю. А потому крушение Ту-154 нужно рассматривать как теракт.

"Теракт возможен в двух вариантах: если на самолете было взрывное устройство или там была преднамеренно внесена неисправность в конструкции самолета или в систему управления летательным аппаратом. Ни то, ни другое не зафиксировано. "Взрывная версия" отметается потому, что не было выявлено следов взрывчатки. В том числе и польской комиссией. Второй вариант предполагает, что к своим обязанностям польские спецслужбы относятся предельно халатно, если допустили техническую неисправность на президентском самолете, да еще такого уровня, что это привело к падению самолета на землю", - парирует военный эксперт Константин Сивков.

Инициаторы разговоров о руке Кремля, вбрасывая информацию о том, что самолет развалился в воздухе, не забывают при этом и напоминать о вине российских диспетчеров. Тот же министр обороны Польши, ярый сторонник теории заговора заявил, что именно сознательные и намеренные действия контролеров с башни "Смоленск Северный" привели президентский самолет к катастрофе. Такие обвинения официально выдвинула польская прокуратура. О том, что решение о посадке или уходе на второй круг принимает исключительно командир корабля, и что диспетчер имеет право лишь рекомендовать и предлагать другой аэродром, в ведомстве, видимо, не в курсе.

Лилия Акиньшина, Александр Давыдов. "ТВ Центр".

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