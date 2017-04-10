Россиян призвали не паниковать из-за возможной отмены чартеров в Турцию

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что сообщение Росавиации о приостановке чартерных рейсов в Турцию носит предупредительный, а не запретительный характер. Предупреждение разослано из-за возможности провокаций на предстоящих парламентских выборах в Турции.

Распространенное сообщение Росавиации о возможной отмене чартерных рейсов в Турцию не является директивой и носит лишь рекомендательный характер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В АТОР призывают Россиян не создавать панику, поскольку запрета на чартеры нет.

"На данный момент чартеров в Турцию нет. Сезон и активные чартерные программы начинаются с конца апреля - майских праздников и продлятся до ноября", - передает агентство "Москва" слова исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе.

В Ассоциации отметили, что подобная мера связана с предстоящими выборами в парламент Турции, исход которых непредсказуем.

"Принимая во внимание попытку переворота в июле прошлого года, нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения", - рассказали в АТОР.

Ранее российские авиакомпании получили предупреждение от Росавиации о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией.

В ноябре 2015 года из-за инцидента со сбитым российским бомбардировщиком в небе над Сирией было прервано чартерное сообщение между Россией и Турцией. Запрет сняли только в конце августа 2016 года после нормализации отношений Москвы и Анкары.